L’Osservatorio | | Nessun deficit idrico in estate

(Di venerdì 9 agosto 2024) FIRENZE Persugli utilizzi idrici dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale non ci saranno problemi per i consumi di acqua (usi domestici, industriali, irrigazioni) in Toscana, Liguria e una parte dell’Umbria in vista del Ferragosto e delle settimane subito dopo, periodo in cui il fabbisognoresta soddisfatto ma salendo a un livello di severità idrica ‘bassà nell’intero distretto. Attenzione particolare per il bacino del Roia e del Bisagno, in Liguria, e sui bacini costieri livornesi in Toscana, dove diventa necessario procedere ad una verifica preventiva degli utilizzi in corso da parte degli utenti. Inoltre, la percentuale di riempimento complessiva attuale degli invasi del distretto, fra cui i laghi di Bilancino e di Montedoglio, è di oltre l’80%.