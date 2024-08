LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | cominciano i quarti attesa per Simone Alessio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:34 Anche la statunitense chiede una review 14:33 Grande ritmo in questo primo round, chiuso con il 5-3 della statunitense Teachout, ma Marton chiede un cartellino 14:29 Si parte! Salgono sul tatami per la categoria 67 kg Kristina Teachout (USA) e Viviana Marton (HUN) 14:28 Inizia il rito dei tre colpi. Adesso ci siamo davvero 14:26 Ormai manca davvero pochissimo. Si alza la tensione in un sempre gremito Grand Palais! 14:24 Attenzione perché in tutta la sessione mattutina non sono mancate sorprese. Vediamo se questo andazzo proseguirà anche nel pomeriggio 14:21 Si partirà con la categoria -67 kg femminile, poi quella maschile in un ping pong che terminerà fino a questa sera.