LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia il ripescaggio di Simone Alessio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:52 Parte il secondo round! Forza, chiudiamo i conti 19:51 Scambio di favori tra i due, ma il round lo prendeche approfitta di un’ammonizione dell’uzbeko: 5-4 19:50 Calcio sulla corazza perche pareggia i conti 19:49 Ammonizione per: 2-0 19:49 Subito pugno per l’uzbeko: 1-0 19:47il match! Forza! 19:45 Il momento più atteso, il momento del riscatto, il momento di uscire fuori gli attributi.sfida Jasurbek Jaysunov. In palio la finale per il bronzo 19:44 Teachout vola nella finale per il bronzo. La statunitense si impone 2-1 (0-3, 8-5, 9-3). Adesso tutti con19:43 Calcio girato di Teachout: 6-3, poi un calcio alla corazza: 8-3 19:42 Ammonizione per la statunitense: 3-2 per l’ivoriana 19:40 2-2 in queste prime battute di terzo round.