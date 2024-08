LIVE – Atletica Parigi 2024 finale salto triplo uomini | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Latestuale delladelai Giochi Olimpici di. Allo Stade de France l’italiano Andy Diaz Hernandez proverà a entrare nella corsa alle medaglia. Nellaa 12 l’azzurro è entrato senza arrivare ai 17 metri, ma conserva il quarto season best della(17.61). Sarà gara apertissima con il favorito portoghese Pedro Pichardo, lo spagnolo Jordan Alejandro Diaz Fortun e il giamaicano Jaydon Hibbert. Presenti anche l’atleta del Burkina Faso Zango, il brasiliano dos Santos, il cubano Lazaro Martinez, l’australiano Connor Murphy, l’algerino Yasser Mohammed Triki, il tedesco Max Hess, il cinese Yaming Zhu e l’americano Salif Mane. Si partirà alle 20.13 con il primo. Al termine dei sei salti si decreteranno i vincitori delle tre medaglie. Sportface vi terrà aggiornati in, minuto per minuto, dal primo all’ultimo