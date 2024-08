L’Iran arma la flotta | pronti nuovi missili non rilevabili e altamente esplosivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 agosto 2024 – Nell’escalation di tensione tra Iran e Israele si inserisce oggi una nuova, presunta,nell’arsenale di Teheran. L'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim riferisce infatti che la Marina del Corpo delle guardie rivoluzionarie dispone dida crociera dotati di testateesplosive non. Armi che "possono causare danni ingenti e affondare i loro obiettivi", afferma Tasnim. Media: 'Aggiunti alladelle Guardie rivoluzionarie' Sul fronte Tel Aviv-Hamas, proseguono le trattative per raggiungere un accordo sullo scambio di prigionieri, condizione necessaria per una possibile tregua. “Serve subito un intesa sulla liberazione degli ostaggi”, ha affermato il ministro della Difesa israeliano Gallant.