L’ex presidente Fernàndez picchiava la ex compagna | l’Argentina scossa dalle accuse di violenza di genere ai vertici dello Stato

(Di venerdì 9 agosto 2024) Alberto Fernández, exdel, diretto predecessore di Javier Milei, èaccusato didalla sua exFabiola Yañez. Nella sua denunciadel capoparla di “terrorismo psicologico” ma da quel che si apprendepagine del Clarìn ci sarebbe molto di più. L’avvocato di Yañez, Juan Pablo Fioribello, riferisce che“l’ha picchiata in molte occasioni” e ha aggiunto di aver in suo possesso “molte prove”. Il giudice ha disposto chenon può lasciare il Paese e che non si può avvicinare alla exné comunicare con lei in nessun modo.si è difeso dicendo che è “tutto falso” ed è pronto a provarlo in tribunale. Secondo i giornali argentini la magistratura avrebbe dalla sua una serie di foto, audio e testi che dimostrerebbero le aggressioni fisiche.