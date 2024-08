La staffetta 4x100 rimane fuori dal podio per 7 centesimi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 agosto 2024) AGI - L'Italia dellamaschile resta senza medaglia nella finale delle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri, campioni olimpici uscenti, hanno concluso al quarto posto in 37"68, primato stagionale. Oro al Canada con 37"50, argento al Sudafrica con 37"57 (record africano) e bronzo alla Gran Bretagna (37"61). C'è delusione per ilmancato per appena sette. Con unaper trequarti la stessa di quella che aveva vinto l'oro olimpico tre anni fa a Tokyo - novità Matteo Melluzzo in prima frazione e Fausto Desalu sostituito da Lorenzo Patta in terza - l'Italia è rimasta in lotta per la medaglia fino all'inizio dell'ultima frazione quando Patta ha consegnato il testimone a FIlippo Tortu.