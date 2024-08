La meraviglia delle meraviglie Guenda Goria e Mirko Gancitano la prima foto del figlio Noah

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Momento tanto atteso per i fan di, infatti la donna ha fatto vedere per lavolto in viso suo. Il piccolo è venuto alla luce il 25 luglio ed è nato dalla sua unione con. Attraverso Instagram c’è stata la pubblicazione di diversein cui il neonato è visibile. E ovviamente i complimenti per loro si sono sprecati., che pochi giorni fa si era mostrata mentre era intenta a portare nel passeggino il, stavolta ha fatto vedere il piccolo in viso. Commovente anche la didascalia scelta dalla neo mamma, che ha confermato ancora una volta di essere veramente felice di questo allargamento della sua splendida famiglia, che ha reso felici anche i nonni Maria Teresa Ruta e Amedeo. Leggi anche: “La nostravolta”.