La barca si ribalta | bambina di 10 anni muore durante la lezione di vela

(Di venerdì 9 agosto 2024) Unadi 10è morta annegata in Sardegna dopo che la piccolasu cui stava facendosi è capovolta. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 agosto, nelle acque del porto di Arbatax, in Ogliastra. La vittima si chiamava Anna Laura Pilia: era originaria di Tortolì, in provincia di Nuoro. Dopo essere caduta in mare, è stata recuperata priva di sensi dai soccorritori della Guardia Costiera e portata sulla banchina, dove i medici del 118 hanno tentato di rianimarla, ma non c’è stato niente da fare. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso, ma ormai la piccola era deceduta. Laera figlia di Bruno Pilia, ex primario di Radiologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei nonché ex presidente della Provincia Ogliastra. Suo fratello Gianluca, 16, vanta già diverse vittorie nella