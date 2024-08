Inflazione l’Unione nazionale consumatori | Stabilimenti balneari in quinta posizione per rincari a luglio speculano sulle vacanze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Estate infuocata sul fronte dei prezzi: una stangata per chi è in vacanza”. A dirlo è Massimiliano Dona, presidente del, commentando i dati Istat sull’di: confermate le stime di 10 giorni fa, l’indicedei prezzi al consumo per l’intera collettività segna un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,3% su base annua (da +0,8% del mese precedente). E sono proprio i servizi ricettivi e di ristorazione quelli che segnano, secondo l’Unc, il rincaro maggiore, pari a +4,3% su2023. Per una coppia con due figli significa 106 euro di spesa in più all’anno. Per fronteggiare i rialzi di alberghi e ristoranti una coppia con un figlio pagherà 95 euro in più e in media una famiglia spenderà 69 euro in più. Insomma, “si specula allegramentedella gente”, chiosa Dona.