Iapichino un quarto di nobiltà Larissa finisce ai piedi del podio 4x100 in finale ma che brivido

(Di venerdì 9 agosto 2024) dall’inviato Quasi come Furlani. Quasi, appunto.ha vissuto una delle notti più intense della sua verde carriera. Il 6,87, accompagnato da altri quattro salti più che buoni, non è bastato. Il gradino più basso del, occupato dall’americana Moore (6,96) è rimasto lontano nove centimetri. L’argento della tedesca Mihambo (6,98) undici. L’oro dell’altra statunitense Davis Woodhall (7,10) ventitré. Brucia? Un po’. Manulla ha da rimproverarsi. La sua è l’ennesima medaglia di legno italiana e sul tema ho già detto che non esiste solo un giudizio basato sulla contabilità dei podi. Non è serio e non è giusto. Per mettersi al collo qualcosa di metallo a Saint Denis,avrebbe dovuto migliorare il suo limite personale. Ci ha provato. Deve andare orgogliosa della sua notte. E noi con lei. Record. Tolto Duplantis nell’asta, non è una Olimpiade da primati.