Folorunsho può andare all’Atalanta con Musso a Napoli Conte dubita di Meret

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024), dal rinnovo al piazzamento sul mercato. È il mistero del. Calciomercato.com scrive che con la partenza di Koopmeiners potrebbe riprendere slancio l’interesse per il centrocampista del. Nell’operazione potrebbe essere inserito. Calciomercato.com scrive: Nelmpo, a tre settimane dalla conclusione ufficiale delle trattative e ad una dall’inizio del campionato, l’Atalanta non vuole e non può farsi cogliere impreparata nel caso in cui Koopmeiners alla fine fosse acntato. E in tal senso può riprendere slancio l’interesse per il centrocampista classe ‘98 delMicheal, che improvvisamente è finito sul mercato dopo aver siglato il prolungamento di contratto fino al 2029. Insieme a Fiorentina e Lazio, la Dea è il club che nel corso dell’estate si era fatto sotto in modo più diretto arrivando ad un passo dalla conclusione dell’affare.