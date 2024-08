Flop sciopero dei balneari alla base il mancato accordo tra sindacati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lodeiche ha avuto luogo oggi sulle spiagge italiane ha scatenato un acceso dibattito, con opinioni contrastanti riguardo al suo successo o fallimento. Alcuni lo considerano una mobilitazione riuscita, mentre altri ne parlano come un’iniziativa fallimentare. Ciò che è emerso chiaramente è che una delle principali associazioni di categoria aveva già deciso di non partecipare, insieme ad altre sigle, riducendo ulteriormente l’impatto dello, che è durato solo due ore, dalle 7.30 alle 9.30 del mattino. Praticamente il tempo della colazione in hotel. In molti casi, i pochi bagnanti che si sono accorti della protesta sono stati compensati con una colazione offerta dai gestori degli stabilimenti.