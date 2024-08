Fiera biennale superata giusto cambiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Troppo lunga, troppo cara, troppo "vecchia". Troppo di tutto, in negativo. Per ladell’Agricoltura, Artigianato, Industria e commercio che ha accompagnato per 28 edizioni e per il doppio di quegli anni, lo sviluppo della città di Lugo quale vetrina delle attività del territorio, nel tempo sempre più allargate al bacino dell’intera Unione dei Comuni, è arrivato il momento di svoltare. Ne è convinta Lara Gallegati, Presidente di Confartigianato Unione della Bassa Romagna. "Ormai si tratta di un evento fuori dal tempo – sottolinea–. Io sono una nostalgica ed ho dei bellissimi ricordi legati alla manifestazione. Il primo risale agli anni ‘80 quando, da bambina, mio padre, che da sempre ha gestito l’impresa di famiglia specializzata nella produzione e vendita di biciclette, mi fece indossare una tuta per farmi provare una delle primissime BMX, proprio durante la