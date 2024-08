Ferrari | Conte al primo anno è già super determinante

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Fabrizio, agente, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L’agente ha espresso le sue considerazioni sul prossimo campionato di Serie A. Grandi chance per il Napoli allenato da, ma l’Inter resta la favorita.sul Napoli Così l’agente sulla squadra allenata da: “Mi aspetto un Napoli arrembante conche alè già. Sebbene ancora il mercato non sia chiuso perché bisognerà capire cosa accadrà con Osimhen”sulla squadra favorita? “L’Inter, perché ha una base talmente solida di gioco e calciatori di grande livello che sarà ancora la favorita”. E la Juve di Thiago Motta? “Sarà una squadra sicuramente da guardare. Seguo Thiago Motta fin dalla Primavera del PSG. So come fa giocare le sue squadre. Avrà bisogno di tempo per dare un’impronta ma sono convinto che farà una buona stagione”.