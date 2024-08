Dengue in centro a Bologna | via alla disinfestazione in Santo Stefano e Farini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 –in. È stato confermato un caso importato di, nel quartiere. “La– si legge nel comunicato del Comune di– è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori”. Da questa notte verranno attivate le misure di profilassi, in particolare lacon adulticidi, come da specifico protocollo regionale, nell'area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari.