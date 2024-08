Crunchyroll supera i 15 milioni di iscritti

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 9 agosto 2024), la casa per eccellenza per tutto ciò che riguarda gli anime, ha annunciato oggi che il suo servizio di streaming è entrato in una nuova era della sua storia,ndo i 15di abbonati mensili che si godono i migliori anime dal Giappone. “La giornata di oggi segna una pietra miliare emozionante non solo per, ma per l’intero settore degli anime“, ha dichiarato Rahul Purini, Presidente di. “È la prova che le storie, i personaggi e le esperienze che i nostri partner creano risuonano profondamente con un numero record di fan in tutto il mondo. Poiché il numero di persone entusiaste degli anime continua a esplodere e il numero di contenuti disponibili continua ad ampliarsi, crediamo che non ci sia mai stato un momento migliore per essere un fan degli anime“.