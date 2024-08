Che fine hanno fatto dopo la scelta Uomini e Donne novità su Daniele Paudice e Gaia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024), chehala coppia protagonista dell’ultima edizione. Sono tante le voci sui nuovi partecipanti al dating show di Maria De Filippi. In molti si chiedono chefarà, ad esempio, Ida Platanola negativa esperienza con Mario e Pierpaolo. Proprio nelle ultime ore Armando Incarnato ha inviato un bel messaggio alla tronista bella, ma sfortunata in amore. “Certeveramentepiù palle di certie tu sei una di quelle Ida Platano (tra invidie e ipocrisie)” ha scritto il cavaliere napoletano. E lei ha risposto: “Tu ci sei sempre stato anche quando non ti vedevo“. Tra i due c’è sempre stata una bella amicizia, come questi scambi di battute confermano. Ma proprio in queste ore un tronista e la corteggiatrice ha sceltodato un importante aggiornamento sulla loro relazione. Leggi anche: “Non ti si può guardare”.