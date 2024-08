Canoa velocità ancora un oro per Lisa Carrington alle Olimpiadi Tacchini quinto nel C1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si chiude la seconda sessione dedicatafinali delladi Parigi 2024, che assegna le medaglie dei Giochi per quanto concerne i kayak biposto, sia maschile che femminile, la canadese monoposto maschile e la canadese biposto femminile. In casa Italia l’unico azzurro presente, Carlo, terminanell’ultimo atto del C1 1000 maschile con il crono di 3:48.97, a 5.81 dall’oro del ceco Martin Fuksa, il quale abbassala miglior prestazione olimpica ottenuta in semifinale in 3:44.69, scendendo fino a 3:43.16. Piazza d’onore per il brasiliano Isaquias Queiroz in 3:44.33, bronzo per il moldavo Serghei Tarnovschi in 3:44.68. Resta ai piedi del podio l’atleta individuale neutrale con passaporto russo Zakhar Petrov, quarto in 3:45.28, davanti a