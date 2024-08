Calciomercato dalla Francia | niente Juve Todibo si trasferisce al West Ham

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il futuro di Jean-Clairnon sarà allantus e in Italia. Il difensore francese, a lungo obiettivo di mercato del club bianconero, si trasferirà invece alHam. Il 24enne è atteso già in giornata in Inghilterra per le visite mediche ritiro, per poi firmare con la sua nuova squadra. Operazione che prevede la formula del prestito con un’opzione automatica per l’acquisto, facilmente raggiungibile, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, secondo quanto riporta “L’Equipe”.sialHam SportFace.