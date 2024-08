Abusivismo NCC a Roma De Marchis Anar | Revoche delle autorizzazioni e inchieste in corso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – “Anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha confermato la nostra posizione, avallando la revoca dell’autorizzazione NCC del Comune di Giarratana, che operava stabilmente nella capitale in violazione della normativa vigente. In particolare, il noleggiatore pubblicizzava esclusivamente servizi da e per la capitale sul proprio sito web, mentre la rimessa risultava, secondo i controlli della Polizia Locale, mai utilizzata. Inoltre, si è constatato che non veniva rispettato neppure il fermo amministrativo del veicolo”. Lo dichiara in un comunicato stampa Christopher Dedi(l’Associazione nazionale autonoleggiatori riuniti). “Nel frattempo, sono previste per il 20 e il 25 settembre p.v.