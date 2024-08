Uomini e donne verso la prima registrazione | la situazione di Ida Platano i tronisti e le clamorose esclusioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si avvicina la nuova stagione diche dovrebbe iniziare con laa fine agosto 2024 (si pensa il giorno 28) e intanto si apre il toto nomi sui possibili protagonisti del trono classico e over 2024-2025. Ci saranno molte conferme soprattutto per dame e cavalieri anche se allo stesso tempo qualcuno di loro sembra sia stato già scaricato dalla redazione. E Idatornerà davvero in studio? Scopriamo insieme le prime indiscrezioni su2024-2025., si avvicina la ripartenza della trasmissione: le anticipazioni dellaFervono i preparativi per la nuova edizione diche andrà in onda a settembre 2024 mentre le registrazioni inizieranno una ventina di giorni. Tra i papabilieredi al trono classico vi é in pole position il nome del tentatore di Temptation Island Carlo Marini.