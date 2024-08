Ungar Sigg ‘over75 in palestra esempio di invecchiamento attivo’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – "Gli over75 inrappresentano un segnale di positività, diattivo. Ma per star bene è particolarmente importante muoversi, anche solo all'aria aperta. Quindi non è necessario in questa fase della vita iscriversi per forza in un centro fitness. Basta evitare l'ascensore", il divano e l'automobile. Così all'Adnkronos Salute Andrea, presidente L'articolo),indiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.