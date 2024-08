Un uomo solo sul K2 Il drone riprende Secchi che festeggia sulla vetta | Io e il sibilo del vento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Undadella seconda montagna più alta della terra, con un braccio levato al cielo e gli sci in mano: a volta basta un’immagine per cogliere l’essenza di un’impresa, di un sogno coltivato per tanto tempo e che esattamente in quell’istante diventa realtà per quel piccoloin tuta rossa. Ilpilotato da Ettore Zorzini ha colto il momento in cui Federicoarrivadel K2. Sono le 17 del 29 luglio, è senza ossigeno. Sull’affilata cresta che a 8.611 metri taglia il cielo del Karakorum, dovevano essere in due, e invece, (classe 1992) di Valfurva, maestro di sci e guida alpina, arriva in solitaria.