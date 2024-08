Tragedia sulla Strada per Passo San Leonardo | Infermiere Perde la Vita in un Incidente

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'Aquila - Ieri pomeriggio si è consumata unaregionale 487 che porta aSan. Arturo Ariodante, undi 55 anni di Lanciano, ha perso ladopo aver perso il controllo della sua moto e schiantandosi contro un guardrail mentre era in viaggio verso Pacentro con alcuni amici motociclisti. Nonostante i soccorsi tempestivi degli operatori del 118, per Ariodante non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'. Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che l'sia stato causato da una perdita di controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Arturo Ariodante lascia la moglie, infermiera presso il reparto di Chirurgia di Lanciano, e due figli giovani, oltre a un’anziana madre.