Supercoppa Europea Real Madrid-Atalanta | quando in tv e dove vederla orario

(Di giovedì 8 agosto 2024) Chi vincerà latra? Le due squadre, che hanno trionfato rispettivamente in Champions e in Europa League, si sfidano in una gara diretta. Vediamo insiemeè in programma e. L’sfida ilnellaSarà Carlo Ancelotti contro Gian Piero Gasperini. L’allenatore delvuole conquistare l’ennesimo trofeo della stagione dopo aver vinto la Liga (con ben +10 punti sul Barcellona) e la Champions League. Dall’altra parte trova Gasperini, reduce da un’annata storica per l’. I bergamaschi sono infatti arrivati quarti in campionato e hanno vinto il loro primo trofeo europeo battendo, in finale di Europa League, il Bayer Leverkusen per 3 a 0. Ora le due formazioni sono pronte a sfidarsi nellache è in programma per mercoledì 14 agosto 2024 alle ore 21.00.