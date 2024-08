Sofia Raffaeli magistrale alle Olimpiadi! Prima in qualifica staccata Varfolomeev e Nikolova eliminata | si sogna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha regalato grandissime emozionidi Parigi 2024, dominando il turno dizione del concorso generale individuale di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana svetta al comando della classifica generale al termine del turno preliminare andata in scena davanti al caloroso pubblico de La Chapelle Arena, totalizzando il punteggio complessivo di 139.100 e facendo capire di avere tutte le carte in regola per puntare a una medaglia. La vice campionessa del mondo e d’Europa accede alla finale di domani con il miglior accredito e puòre addirittura il bottino grosso: nella storia, un’azzurra non è mai salita sul podio a cinque cerchi sul giro completo, unico evento previsto ai Giochi (non sono in programma le finali di specialità, a differenza di quanto accade ai Mondiali e agli Europei).