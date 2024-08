Siamo gli underdog di questa corsa

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 agosto 2024) “glidi, ma lo slancio è dalla nostra e sappiamo esattamente contro cosa ci battiamo”. Kamala Harris apre così il comizio con al fianco Tim Walz, il governatore del Minnesota che ha appena indicato come il vicepresidente degli Stati Uniti nel caso fosse lei a vincere laper la Casa Bianca. Tim Walz “è stato l’insegnante che tutti sognano e che tutti gli studenti meritano”, scandisce Harris, ricorrendo al soprannome ‘coach’ in omaggio alla stagione in cui il suo running mate è stato allenatore della squadra di football del liceo in cui insegnava geografia. “E’ il vice presidente che gli Stati Uniti meritano”, insiste la candidata Dem. Aggiornamento ore 14.