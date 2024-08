Russia i tank ucraini avanzano a Kursk | bersagliati dai raid aerei

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il ministero della Difesa russo ha diffuso le immagini dicontropenetrati nella regione diin. Mercoledì le forze di Kiev hanno sferrato un attacco nel territorio della Federazione con droni e missili ma anche con truppe di terra. Le truppe ucraine hanno sfondato almeno 2 linee di difesa al confine russo e un punto fortificato, avanzando di circa 10 chilometri nella regione russa di, afferma un report degli analisti dell'American Institute for the Study of War (ISW).