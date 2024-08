Questa è una vergogna | Italia derubata a Parigi scandalo in mondovisione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un nuovo caso agita le Olimpiadi di2024 e riguarda il nostro Settebello. Gli azzurri sono stati fatti fuori ai quarti di finale del torneo olimpico. La squadra di Sandro Campagna è stata battuta dall'Ungheria ai rigori 3-1 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 9-9. Ma il fattaccio che ha deciso la partita scatena polemiche aspre durate tutta la notte. Nel corso del secondo tempo l'trova il colpo d'oro con un tiro poderoso di Condemi, ma dopo un lungo consulto del Var l'arbitro Miskovic annulla la rete per un colpo su Jansik da parte del sei azzurro. Scatta l'espulsione per gioco violento. Il pubblico rivede l'azione sul maxischermo e parte la bagarre.. Campagna urla un inequivocabile: “È una”. Poi i magiari si fanno sotto e portano a casa la vittoria. Ma la federazione non ci sta: "La decisione arbitrale che ha coinvolto Condemi èsa.