Primo mese di Italiano Ma al Bologna servono i corsi di ’riparazione’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Intensità, recupero palla alto, cambi di gioco rapidi da una fascia all’altra, centralità dellee esterne, che sono la base da cui partono i rifornimenti per il centravanti. Detto così sembra tutto facile: ma facile non è. Oggi è unesatto che ilva a scuola di: ma lo studente rossoblù, pur quanto animato da grande volontà, ha ancora bisogno di andare a ripetizione. A sua volta il docenteavrebbe bisogno che la classe fosse già al completo, circostanza che fin qui non solo non si è mai realizzata ma che è ben lungi dal realizzarsi. Era l’8 luglio quando a Casteldebole l’allenatore rossoblù diramava una lista di ventiquattro convocati, fatalmente zoppicante e piena di rattoppi arrivati dalla Primavera.