Oroscopo di Ferragosto problemi per questi segni zodiacali | saranno momenti duri

(Di giovedì 8 agosto 2024) Conto alla rovescia per la festa dima per certici sarà poco da festeggiare:in vista.è una delle feste più attese dell’anno: fa rima con spiaggia, amici, divertimento. Purtroppo, però, quest’anno non sarà unall’insegna del divertimento per certiche dovranno affrontare situazioni piuttosto complicate.burrascoso per tre/Cityrumors.itLa nostra vita, lo sappiamo, dipende da noi e dalle nostre piccole e grandi scelte che facciamo ogni giorno. Sta a noi, ad esempio, scegliere il nostro percorso di studi, la nostra professione, la città in cui vivere, gli amici da frequentare, il partner con cui instaurare una relazione amorosa. Tuttavia anche le Stelle vogliono dire la loro e mettere lo zampino nella nostra vita.