Olimpiadi altro urlo Italia | Casadei e Tacchini sono argento nel C2 500 in canoa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Carloe Gabrielece l’hanno fatta! Con una prestazione pazzesca nella finale didoppio uomini sui 500 metri, i due atleti azzurririusciti nell’impresa di strappare un’incredibile medaglia d’, sopravanzati soltanto dalla Cina (oro). Una gara difficilissima, per i dueni, cheriusciti a rimpolpare un medagliere ora già più ricco di quello di Tokyo 2020. L’obiettivo di migliorarsi, per i nostri atleti, è stato centrato con largo anticipo e la speranza è che ora i numeri possano migliorare ancora.Leggi anche: “I terremoti si posprevedere”: la sensazionale scoperta dell’Università di Parma Storico davvero, l’dinei C2 500. La partenza non è il loro punto forte e i due atleti azzurri, al via,scivolati subito indientro.