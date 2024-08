Maretta nel M5s Conte nel mirino dei ‘puri’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mentre gli ex parlamentari, i grillini della prima ora, gli puntano il dito contro accusandolo di aver "snaturato il M5s" (e si schierano con Grillo) e un senatore come Antonio Trevisi lascia per approdare in Forza Italia, il leader Giuseppeprova a smarcarsi: "Sto pensando al processo costituente del M5s, che sta andando benissimo". È un momento delicato perche ieri ha visto prima la segretaria del Pd Schlein e poi i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, prima della chiusura estiva delle Camere. Accerchiato dai giornalisti,ha dribblato alcune domande ("noi non abbiamo correnti, abbiamo un altro modello", "con i partner del centrosinistra ci siamo solo salutati"), ma poi Fratoianni è più loquace: "Abbiamo discusso di come coordinare in modo più stretto il nostro lavoro.