Mara Venier nuovo intervento all’occhio | La mia estate

(Di giovedì 8 agosto 2024)è stata dioperata. La conduttrice veneta si era mostrata in clinica non più di qualche settimana fa e con una vistosa benda che le copriva parte del volto. Ora, a distanza di poco, si è dovuta sottoporre a una nuova operazione per risolvere alcuni problemi di cui non ha mai parlato. Fortunatamente sta bene, se facciamo eccezione per la medicazione che protegge la parte trattata. Nonostante tutto non perde il sorriso e coglie l’occasione per ringraziare il medico che l’ha curata fino a ora, il dottor Cusumano, che compare in foto al suo fianco. Come stadopo l’Un’decisamente diversa, quella che sta vivendo, nuovamente operata dal suo oculista per un problema fisico che non ha voluto specificare. Di certo sta molto bene e fortunatamente tutto è andato per il meglio.