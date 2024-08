L' Ucraina ha sfondato il confine russo | A Kusrk avanza di 10 chilometri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un duro colpo per la Russia. Le forze ucraine hanno effettuatomenti confermati fino a 10nell'oblastdi Kursk ieri, nel corso delle continue operazioni offensive meccanizzate sul territorio. Lo ha riportato ieri sera l'Institute for the Study of War, think tank con sede a Washington D.C. I filmati geolocalizzati pubblicati il ??6 e 7 agosto, riporta l'Isw, mostrano che i veicoli corazzati ucraini sonoti verso posizioni a 10dalinternazionale. L'attuale estensione e posizione confermate dell'tanell'oblast di Kursk «indicano che le forze ucraine sono penetrate in almeno due linee difensive russe e in una roccaforte. Una fonte interna russa ha affermato che le forze ucraine hanno preso 45quadrati di territorio all'interno dell'oblast di Kursk da quando hanno lanciato l'operazione il 6 agosto».