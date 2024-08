LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellacani terza dopo la prima rotazione nella semifinale dal trampolino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.21 Continua la gara positiva di Estudillo. La messicana sale in testa con un totale di 125.05 punti. 10.20 48.00 punti di parziale per Garcia Navarro, la cubana si trova a quota 105.00due rotazioni. 10.18 Inizia come meglio non poteva Chen Yiwen, la cinese èa quota 70.50 punti. Al termine dellacon un parziale di 61.50 punti, Bertocchi è 16maun primo tuffo da soli 48.60. 10.17 Brusco l’ingresso in acqua di Keeney, 58.50 punti di parziale per l’australiana. 10.16 Abbondante l’entrata di Vazquez, la messicana è settima a quota 57.00 punti. 10.14 Ingresso scarso per Chang Yani, parziale di soli 48.00 punti per ladelle due cinesi. 10.13 Scarsa in entrata Reid, la britannica è 10ma a quota 55.50 punti. 10.