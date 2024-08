LIVE – Sinner-Coric secondo turno Masters 1000 Montreal 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi, sul cemento canadese. Esattamente un mese dopo la sconfitta ai quarti di Wimbledon contro Medvedev, Jannik torna in campo e lo fa nel torneo che nel 2023 vinse. In quel di, il numero uno al mondo debutterà contro il croato, proveniente dalle qualificazioni e vittorioso al primocontro Martinez.ha vinto l’unico precedente (Monte-Carlo 2022) e partirà ampiamente favorito. In palio un posto al terzocontro Sonego o Tabilo. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul Court Central dalle 17.00 ore italiane (al termine di Thompson-Zverev).