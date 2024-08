LIVE Canoa Velocità Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Carlo Tacchini e Gabriele Casadei volano in finale del C2 500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Partita nel frattempo la prima semidel K4 500 donne: Serbia, Australia, Norvegia e Canada. 11.37 Questi dunque i qualificati per ladel C2 500 maschile: Olimpici Indipendenti, Ungheria, Brasile, Spagna, Cina, Germania, Italia, Repubblica Ceca. 11.36 64 anni dopo dunqueriportano l’Italia nelladi specialità, gli azzurri torneranno in acqua a partire dalle 13.20. 11.34 Vince la Cina in 1:40.83 con la Germania che nelha beffato al photo-finish(1.41.59) per il terzo posto ma poco importa, quarta la Repubblica Ceca, Romania inB. 11.32EEEEEEEEEEEEE!!!!!!! L’Italia è seconda e si qualifica all’ultimo atto del C2 500. 11.31 Germania, Cina, Italia ai 250 metri. 11.29 PARTITI! Forza ragazzi. 11.