Libri in dono alla biblioteca sulla montagna

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le associazioni che fanno parte del Comitato Ugo Pisa hanno donato iericivica Giampaoli di Massa una nuova serie di. "A giugno – dice il comitato – avevamo già provveduto a una donazione sul tema della gestione sostenibile del territorio e la crisi climatica. L’argomento guida stavolta è quello della, a partire dalle nostre Apuane, devastate dalle cave, fino a temi più generici come la necessità di ripopolare le montagne in modo da garantirne la cura e la manutenzione". Questa la lista deiconsegnati: ’L’altezza della libertà’ di Gianluca Briccolani, ’Alpi’ (The Passenger), ’Alpi ribelli’ di Enrico Camanni, ’Assalto alle Alpi’ di Marco Albino Ferrari, ’Migrazioni verticali’ di Membretti, Barbera, Tartari, ’Salire in’ di Luca Mercalli e ’Su e giù per le montagne’ di Irene Penazzi.