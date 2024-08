Lettera di Gallant ai libanesi ' Israele vuole la pace'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il ministro israeliano della Difesa Yoavha pubblicato questa sera unain lingua araba per il popolo libanese, mentre cresce il timore di un'escalation con Hezbollah e l'Iran che intendono vendicare gli omicidi di Fuad Shukr e Ismail Haniyeh. "L'Iran sciita e Hezbollah hanno preso in ostaggio il Libano e il suo popolo a beneficio di meschini interessi settari. Lo Stato dila, la prosperità e la stabilità su entrambi i lati del confine settentrionale", ha scritto, "e quindi non permetterà in alcun modo alle milizie di Hezbollah di destabilizzare il confine e la regione".