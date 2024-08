La novità Tradizione e futuro Svelate le nuove maglie per la prossima stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Lache guarda al". Così la società di Pian di Massiano presenta lemaglia per lache prenderà il via domenica con la sfida di Coppa Italia. Un momento atteso dai tifosi biancorossi che quest’anno si sono divisi nel valutare le scelte delle società. "La prima maglia, rigorosamente rossa e realizzata in tessuto poliestere/spandex, è ispirata alla1996/1997 e rivisitata in chiave moderna mantenendo l’alternanza rosso chiaro, rosso scuro – fa sapere il club – . Collo a “V” e fondo manica entrambi realizzati in costina elasticizzata. Sulla manica invece il simbolo del Grifo. Nell’interno la frase “Da le montagne digradanti in cerchio l’Umbria guarda” presente nel Belvedere Carducci. La seconda maglia, bianca, fa riferimento al DNA, ovvero vuole rappresentare la passione e l’attaccamento ai colori biancorossi tramandati di generazione in generazione.