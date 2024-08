Juventus Cabal si presenta | Inter? Non volevo andare altrove il mio sogno erano i bianconeri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Se sono stato vicino all’? Nonin un’altra società, il mioera lottare per questa squadra, avete visto alcune foto mie da piccolo con questa maglia”. Così Juan, nuovo difensore della, ai microfoni della conferenza stampa dizione. “Sono diversi i miei connazionali (colombiani) che mi hanno ispirato, come Zapata. Ho parlato con Cuadrado, mi ha detto che ho preso la decisione giusta perché non c’è nessuna altra squadra come questa“. Su Thiago Motta: “Mi ha chiesto di godermela e continuare a essere me stesso, cercando di migliorare. Lui è una persona corretta, sono sicuro che mi farà crescere. Mi ha sorpreso la fiducia che dà. E’ importante anche credere in se stessi“. Un commento sui tifosie l’Allianz Stadium: “Mi sento ancora un po’ stranito quando entro nello spogliatoio.