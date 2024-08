Incubo spaccate | ora al centro nuoto Sfondata la porta filmato il blitz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Furto alValdarno di Montevarchi in Viale Matteotti. Come spesso succede in questi casi misero il bottino trafugato, giusto 50 Euro e un cellulare, ma tanti i danni alla struttura quantificabili in circa quattro mila euro. Il tutto nella notte tra martedì e mercoledì, poco dopo le quattro tre soggetti tagliando la rete di recinzione che si trova all’esterno della piscina hanno dapprima preso di mira un chiosco presente nel giardino, che viene utilizzato in questa stagione per vendere cibo e bevande trovando soltanto un piccolo fondo cassa, per poi dirigersi successivamente nei locali delstesso, sfondando la principaled’ingresso e rovistando dappertutto con la speranza di poter mettere in tasca qualche soldo in più.