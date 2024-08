Incendio mortale nell’appartamento | uomo trovato morto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ravenna – Una tragedia ha scosso la tranquillità della zona Rubicone giovedì mattina, quando unè divampato in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina al civico 47 in via Aniene. I Vigili del fuoco, intervenuti prontamente con diverse squadre, botte e autoscala, hannoil corpo senza vita di unall’interno dell’abitazione. Il ritrovamento I pompieri, entratiper spegnere le fiamme, hanno scoperto il corpo dell’lungo un corridoio. Al momento, le generalità della vittima non sono state ancora rese note, ma le prime informazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di undi circa 49 anni, probabilmente straniero e forse un senzatetto. L’intervento dei soccorsi Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Ravenna e i soccorsi del 118.