Fine vita l’apertura del Vaticano | Idratazione e alimentazione si possono sospendere

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Bisogna trovare un punto di mediazione accettabile su ipotesi differenti” in merito al suicidio assistito e alla possibilità diai pazienti in fin di. E’ forse questo il punto cardine del nuovo documento della Pontificia Accademia per la, l’organismo che si occupa di questioni bioetiche per conto della Santa Sede. Una nuova, e in parte sorprendente apertura su alcuni temi che da tempo fanno discutere non solo in, ma all’interno delle stesse società complesse e pluraliste in cui viviamo. Le novità provenienti dall’interno della Chiesa sono contenute nel saggio “Piccolo lessico del“, pubblicato con la Libreria Editrice Vaticana.