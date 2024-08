Emil Banca ripartono i mutui | Crescono quelli di giovani coppie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Utile netto sopra i 35 milioni pernel primo semestre dell’anno, in crescita del 16% rispetto a 12 mesi fa. Nei primi sei mesi, ladi credito cooperativo del Gruppo Iccrea, presente con 97 filiali in tutta l’ia e nel mantovano, ha visto entrare più di 1.500 nuovi clienti e 1.400 nuovi soci. In totale, i soci della Bcc sono oltre 56.000, un numero che vale all’istituto il primo posto in regione e al secondo in Italia. In leggero calo (-1%) i prestiti che scontano il periodo di incertezza nel mondo delle imprese. In ripresa invece iai privati, trascinati soprattutto daiprima casa delle(garanzia Consap) e dagli interventi di transizione energetica degli edifici.