Coop raccoglie 65mila euro per la Garisenda

(Di giovedì 8 agosto 2024) È bastato un carrello della spesa. Così sono arrivatidestinati alla, simbolo bolognese sotto i riflettori per problematiche di manutenzione e consolidamento, e all’Asinelli. La somma è frutto della raccolta fondi promossa daAlleanza 3.0 con la collaborazione di altre realtà del territorio. Il 30 giugno, negli oltre 50 negozi dellaerativa 3.0, in città e in provincia, è infatti terminata la campagna a sostegno delle Due Torri. "L’iniziativa – spiega laerativa – ha visto la partecipazione di partner del territorio come Italia Zuccheri, Santarosa e Tattini, che si sono aggiunti alle aziende che avevano risposto al nostro appello già all’inizio del 2024, ovvero Alcisa-Salumifici Granterre, Dalfiume Nobilvini, Eridania, Filicori Zecchini, Il Poggio, Natural Salumi-Gruppo Bisanzio e Villani Salumi".