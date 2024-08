Come IA e quantum technologies trasformeranno la sicurezza spaziale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’intersezione tracibernetica erappresenta un terreno fertile per le minacce cibernetiche e un campo aperto per future innovazioni portate dalle tecnologie ubiquitarie. Esse sono così definite in quanto pervasive e ovunque fruibili e disponibili; dapprima ha avuto luogo l’avvento della tecnologia digitale, con la rivoluzione elettronica e del computer intesa dal mainframe allo smartphone, fattore abilitante essenziale. Ora è arrivato il momento dell’Intelligenza artificiale (IA) e delle(QT). Con la crescente commercializzazione e militarizzazione del settore, ladelle infrastrutture spaziali è diventata una sfida cruciale per il futuro.