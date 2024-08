Buchanan si rivede all’Inter ma quanto manca al suo recupero? Bruciate alcune tappe

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024)è tornato ad Appiano Gentile a disposizione dell’Inter dopo l’estate travagliata a causa del brutto infortunio subito alla tibia in allenamento con il Canada, durante la Copa América. BUONE CONDIZIONI – Giornata di buone notizie per l’Inter: ad Appiano Gentile si è rivisto Tajon. L’esterno canadese, che aveva subito una frattura alla tibia all’inizio di luglio durante un impegno con la sua Nazionale, è tornato in Italia per iniziare il percorso di riabilitazione. Le immagini del suo ritorno, condivise sui canali social del club nerazzurro, mostrano ungià in buone condizioni, al punto da camminare senza l’ausilio delle stampelle.brucia lee rientra prima? LA SITUAZIONE OGGI –procede senza alcuna fretta con il, con l’obiettivo di tornare in campo entro la fine dell’anno.